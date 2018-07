4. Juli 2018, 22:07 Uhr Kirchheim Roter Protest gegen Söder

Die Kirchheimer SPD ruft zum stillen Protest gegen den Auftritt von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Samstag, 7. Juli, beim Kirchheimer Volksfest auf. Als Zeichen der internationalen Solidarität, Hilfsbereitschaft und Weltoffenheit sollen die Besucher rote Kleidung tragen. Diese sei als eine "rote Karte für Menschen, die Trennendes in unsere Gesellschaft bringen" zu verstehen, schreibt der Ortsverein in einer Pressemitteilung. Zwar freue sich die SPD über einen Besuch des Ministerpräsidenten, nicht aber darüber, wie er den Freistaat gerade präsentiere. Aus Sicht der SPD ist der Auftritt auch deshalb nicht passend, weil der Anlass für das Fest der Zusammenschluss von Kirchheim und Heimstetten ist: "Wir feiern ein Fest des Miteinanders und haben einen Spalter als Festredner eingeladen." Söders Auftritt beginnt am Samstag um 19 Uhr.