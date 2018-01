10. Januar 2018, 21:48 Uhr Kirchheim Offenes Jugendzentrum









Einen Einblick in das Kirchheimer Jugendzentrum können Interessierte am Samstag, 13. Januar, erhalten. Zwischen 14 und 17 Uhr beantworten die Verantwortlichen bei einem Tag der offenen Tür alle Fragen rund um das Programm. Außerdem können sich die Gäste über die Angebote und Rahmenbedingungen der Einzel- und Wochenbetreuung informieren. Welche Freizeit- und Spielaktivitäten in den Ferien vorgesehen sind, kann man sich nach dem Tag der offenen Tür von Sonntag an auch im Internet anschauen: www.kirchheim.feripro.de.