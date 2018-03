22. März 2018, 22:00 Uhr Kirchheim Lkw fährt auf Sattelschlepper auf

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Lkw hat am Mittwochnachmittag auf der A 99 zu massiven Verkehrsbehinderungen geführt. Ein 35-jähriger Litauer sah vermutlich gegen 14.45 Uhr zu spät, dass auf Höhe Kirchheim ein Lkw vor ihm wegen eines Staus auf der rechten Spur in Richtung Nürnberg angehalten hatte. Er bremste zu spät und fuhr auf den polnischen Sattelzug vor ihm so massiv auf, so dass dieser auf den vorderen Lkw geschoben wurde. Alle Beteiligten blieben laut Verkehrspolizei Hohenbrunn unverletzt. Zwei Fahrstreifen mussten circa drei Stunden gesperrt werden. Es bildete sich ein elf Kilometer langer Stau.