22. April 2018, 21:59 Uhr Kirchheim Landler ausprobieren

Zur traditionellen bayerischen Kultur gehören nicht nur Schweinsbraten, Bier und Dialekt. Auch der Tanz ist ein Teil davon. Am Samstag, 28. April, gibt es im Kirchheimer Gymnasium bei einem offenen Tanzabend die Möglichkeit, bayerische Tänze wie den Dreher, Landler, Schottisch oder Boarisch auszuprobieren. Für die Musik dazu sorgen von 19.30 bis 23.30 Uhr die Obermüller Musikanten. Wer die Schritte vergessen hat, muss sich keine Sorgen machen. Sie werden an diesem Abend noch einmal kurz vorgeführt. Der Eintritt kostet fünf Euro. Organisiert wird der Tanzabend von dem Kulturreferat der Gemeinde Krichheim in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesverein für Heimatpflege.