13. Juli 2018, 22:13 Uhr Kirchheim Konzertantes Miteinander

Seit 40 Jahren sind Kirchheim und Heimstetten eine Kommune. Anlässlich dieses Datums veranstaltet die Gemeinde am Freitag, 20. Juli, ein Konzert. Stellvertretend für Heimstetten wird das "Salonorchester der Spielmusik Lederwascher" auf der Bühne stehen und für Kirchheim & Hausen die "Hausner Bigband". Orchester und Band werden abwechselnd, aber auch miteinander spielen. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter, Maria-Glasl-Straße 16. Der Eintritt kostet 18 Euro, ermäßigt 15 Euro. Im Vorverkauf sind die Karten in den Buchhandlungen in Kirchheim und Heimstetten sowie in der Gemeindebücherei erhältlich.