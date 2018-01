2. Januar 2018, 21:58 Uhr Kirchheim Kirnarra krönt Faschingsprinzenpaar









Das Kirchheimer Faschingsprinzenpaar wird am kommenden Freitag, 5. Januar, feierlich gekrönt. Bei dieser Gelegenheit zeigen auch die Garden sowie der Kirchheimer Faschingsverein Kirnarra ihre neuen Showprogramme. Die Veranstaltung findet im Festsaal des Bürgerhauses Haar am Kirchplatz 1 statt. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass von 18 Uhr an. Zum Tanz spielt die Gruppe "M&M Musik". Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Cocktail-Bar. Um angemessene Abendgarderobe wird gebeten. Der Eintritt kostet zwölf Euro pro Person. Karten können noch unter reservierungen@kirnarra.de bestellt werden.