10. Juli 2018, 21:56 Uhr Ismaning Salafismus und Gewalt

Der Salafismus gilt als problematische Variante des Islam und als die wichtigste Ideologie hinter religiös motivierter Gewalt in der heutigen Zeit. Der Islamwissenschaftler und Turkologe Lutz Berger stellt in "Religion, Migration und Identität. Salafismus und europäischer Islam" die zentralen Lehren und Distinktionsmerkmale vor und debattiert die Gewaltfrage. Der Vortrag beginnt am Freitag, 13. Juli, um 19.30 Uhr in der Blackbox der Seidl-Mühle. Eintritt sieben Euro.