2. Januar 2018, 21:58 Uhr Hohenbrunn Retter in Leuchtrot









Sanitäter der Johanniter erhalten neue Einsatzkleidung

Das neue Jahr bringt für die Johanniter im Landkreis München eine neue Einsatzkleidung - in leuchtrot. Sie soll die Helfer besser schützen und durch ihre Funktionalität unterstützen, wenn sie sich im Rettungsdienst und Krankentransport, aber auch bei Sanitätsdiensten auf Veranstaltungen oder im Bevölkerungsschutz einsetzen.

Die auffälligste Veränderung ist sicherlich die neue Farbgebung. Seit 2005 trugen die Johanniter im Einsatz bayernweit neongelb-rote Jacken und rote Hosen. Die neue Einsatzkleidung in leuchtrot verfügt über eine deutlich vergrößerte Fläche in Signalfarben sowie Reflektoren, die auch in gebückter Haltung wahrgenommen werden. Damit erfüllt die neue Kleidung die seit 2016 gültigen erhöhten Anforderungen. Neben der verbesserten Warnwirkung schützt die neue Kleidung durch ein wasserundurchlässiges Obermaterial, eine Kapuze und Polstereinlagen an den Knien.

Bei Einsatzjacke und Hose handelt es sich laut Pressesprecher Gerhard Bieber um ein Design, das speziell für die Johanniter entwickelt wurde. Durch die neue Kleidung bekomme die Johanniter-Unfall-Hilfe zudem erstmals bundesweit eine einheitliche Optik. Martin Swoboda, Mitglied des Regionalvorstandes der Johanniter im Regionalverband München, begrüßt die neue Bekleidung, die schrittweise an die haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte ausgegeben wird: "Unsere Mitarbeiter, die tagtäglich im Einsatz sind, benötigen eine sehr gute, auf ihre Arbeit abgestimmte Schutzbekleidung. Bei der Entwicklung unserer neuen Einsatzbekleidung wurden jahrelange Erfahrungen und Anforderungen aus der Praxis umgesetzt."