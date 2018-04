16. April 2018, 23:26 Uhr Hohenbrunn Kleidung für Kinder

Kleidung und Spielsachen für Kinder sind teuer - deshalb kann es sinnvoll sein, solche Dinge gebraucht zu kaufen. Am Sonntag, 22. April, findet im Kindergarten am Waldpark an der Sommerstraße 3 a in Riemerling ein Flohmarkt statt. Zu kaufen gibt es Kinderkleidung, Babyzubehör und Spielzeug, geöffnet hat der Markt von 9 bis 12 Uhr. Der Elternbeirat übernimmt die Verpflegung.