16. Juli 2018, 21:48 Uhr Hohenbrunn Helferkreis informiert

Mehr als 100 Flüchtlinge leben derzeit in der Gemeinde Hohenbrunn. Bei einem Informationsabend der Grünen am Mittwoch, 18. Juli, erzählen die Sprecher des Helferkreises Asyl, wie die Geflüchteten in der Gemeinde untergebracht sind, wie die Integration verläuft und welche Zukunft die Menschen erwartet. Die Helfer werden bei dem Treffen auch ansprechen, welche Probleme es gibt, wie diese bewältigt werden können und wie die Gemeinde Hohenbrunn dabei hilft. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr in der Gaststätte La Vigna an der Jäger-von-Fall-Straße 8.