8. April 2018, 22:02 Uhr Haar Rentner stürzt mit Motorrad

Ein 86-Jähriger hat sich am Samstagnachmittag bei einem Sturz mit seinem Leichtkraftrad in der Haarer Leibstraße schwere Verletzungen zugezogen. Als der Haarer gegen 17 Uhr am Kreisverkehr zum Bahnhofsplatz abbiegen wollte, blockierte nach Angaben der Polizei das Hinterrad des kleinen Motorrads. In der Folge kollidierte der Mann beim Verlassen des Kreisverkehrs mit dem Bordstein, kam danach ins Schlingern und prallte gegen den rechten Bordstein. Bei dem Anschließenden Sturz schlug er mit dem Kopf auf dem Boden auf. Der 86-Jährige trug keinen Helm - er wurde in ein Münchner Klinikum gebracht.