6. Juli 2018, 22:07 Uhr Haar Magie und Hypnose

Die Regeln der Realität, der Physik oder Mathematik - die kann das Publikum an diesem Abend vergessen. Das jedenfalls versprechen die zwei "Unfassbaren", der Hypnosekünstler Christo und Magier Ben David für ihren Auftritt am Donnerstag, 12. Juli, im Kleinen Theater Haar. Sie präsentieren mal gemeinsam, mal im Solo Zauberei, ungewöhnliche Erfahrungen und Illusionskunst. Die Kombination aus Showhypnose und Magie dürfte in dieser Form einzigartig in Europa sein. Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt es über www.kleinestheaterhaar.de.