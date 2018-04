12. April 2018, 22:07 Uhr Haar Haarer Kita-Kochbuch

Mütter veröffentlichen die Lieblingsrezepte ihrer Kinder

Von Sophie Kobel, Haar

Ein gelber Kreis mit kleinen rosa Punkten. So haben die Kindergartenkinder aus Haar mit Buntstiften und Wasserfarben eines ihrer absoluten Lieblingsgerichte gemalt: Schinkennudeln. Neben der Zeichnung stehen die Zutaten aufgelistet und eine kurzer Text zur richtigen Zubereitung. 17 Rezepte findet man in dem kleinen Kochbuch "Kindergarten-Küche". Gesammelt und veröffentlicht haben es zwei Mütter aus Haar, die sich tagtäglich mit Schinkennudeln und Co. beschäftigen.

"Bei jedem, der Kinder hat, ist Ernährung ein großes Thema. Denn die Kinder mögen nicht, was man kocht", erzählt Nicole Jank. Ihre Freundin und Co-Autorin Laetitia Fonken hat sie vor ein paar Jahren im Kindergarten kennengelernt. Mit der Ernährung ihrer Kinder dort waren sie und viele andere Eltern damals nicht zufrieden. "Das Essen des ehemaligen Zulieferers war einfach nicht gut, die Kinder haben teilweise Allergien bekommen", erzählt Jank. Das Verwenden von Fertigsoßen im Salat zum Beispiel störte sie sehr, ihre eigenen Kinder wollten dort mittags kaum noch etwas essen.

Doch das ist seit Dezember 2014 vorbei. Da hat die Gemeinde Haar ein eigenes Küchenteam eingestellt, das täglich regional und gesund für die 300 Kinder aus den fünf Kindertagesstätten kocht. Manuala Dambowy und ihr Küchenteam aus der Casinostraße leisteten so gute Arbeit, dass sich manche Eltern daheim wunderten, was ihre Sprösslinge in der Krippe alles essen. "Meine ältere Tochter vermisst das Essen aus dem Kindergarten richtig, seitdem sie auf der Grundschule ist", sagt Jank. Gemeinsam mit ihrer Freundin Fonken beschloss sie, ihre Erfahrungen zu teilen. Um damit anderen Eltern beim täglichen Kochen ein wenig helfen zu können.

Aus jedem Kindergarten der Gemeinde sammelten sie die Lieblingsrezepte der Kinder. "Es gab natürlich viele Überschneidungen, aber auch Dinge, die man nicht erwartet hätte", erzählt die bald dreifache Mama. Denn neben Klassikern wie Pizza, Lasagne und Kaiserschmarrn waren auch der Karotten-Kartoffel-Eintopf und die Brokkolicremesuppe unter den Favoriten.

Alle Gerichte stammen von dem Küchenteam aus der Casinostraße, die Gemeinde Haar unterstützte das Projekt der beiden Mütter. Als Illustratorin übernahm Nicole Jank das Layout und bat die Kinder, ihr Lieblingsessen mit Buntstiften, Wassermalfarben und Glitzerstreuseln zu verewigen. Das Anfang des Jahres erschienene Büchlein wurde so gut angenommen, dass gerade eine zweite Auflage gedruckt wird. Es ist kostenlos, freiwillige Spenden gehen an den Haarer Tisch.