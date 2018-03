19. März 2018, 21:58 Uhr Haar Einbrecher dringen in drei Wohnungen ein

Unbekannte Einbrecher sind am Freitag in Haarer Mehrfamilienhäusern in drei Wohnungen eingestiegen. Nach Polizeiangaben hebelten die Täter in allen drei Fällen die Terrassentüren auf. In einer Wohnung erbeuteten die Einbrecher einen dreistelligen Bargeldbetrag, in den anderen fanden sie offenbar nichts. Die Polizei (089/29 10-0) sucht nun Zeugen, die am Freitag zwischen 12.30 und 22 Uhr in der Franz-Schubert-Straße und im Jagdfeldring etwas Verdächtiges wahrgenommen haben.