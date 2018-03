22. März 2018, 22:00 Uhr Grünwald Spaziergang und Ramadama

Nach einem Jahr Pause veranstaltet die Gemeinde Grünwald eine Ramadama-Aktion, um Wege, Parkplätze und markante Bereiche im Wald von Müll zu befreien. Wer einen Spaziergang mit einer nützlichen Sache verbinden will, kann am Samstag, 14. April, 9 Uhr zum Parkplatz am Waldfriedhof kommen. Handschuhe und Müllsäcke stellt die Gemeinde. Gegen 12 Uhr gibt es eine Brotzeit in der Trachtenstube im Bürgerhaus. Wer mitmacht, soll sich kurz telefonisch unter 641 62 -416, -414 oder -417 melden.