18. April 2018, 21:49 Uhr Grünwald Neues Pflaster für die Ortsmitte

Noch in diesem Sommer soll es losgehen mit der Gestaltung der Ortsmitte - das Lichterfest des Gewerbeverbands im September wird allerdings vermutlich noch nicht auf dem neuen Pflaster des Luitpoldwegs stattfinden können. Denn zuerst ist der barrierefreie Ausbau des Derbolfinger Platzes an der Reihe. Dieser soll wahrscheinlich in den Sommerferien erledigt werden. Martin Färber vom gleichnamigen Münchner Ingenieurbüro erläuterte im Verwaltungsausschuss am Dienstagabend die Maßnahmen, die insgesamt rund 240 000 Euro kosten sollen.

Um den Derbolfinger Platz barrierefrei zu gestalten, wird zum einen ein leicht mit Rollstühlen oder Rollatoren befahrbarer Übergang beziehungsweise Zebrastreifen nahe dem Ausstieg aus der Trambahn errichtet. Von dort kann man direkt in den Luitpoldweg gehen. An den Bushaltestellen auf beiden Seiten der Straße werden jeweils um sechs bis acht Zentimeter erhöhte Bordsteine angebracht, um den Einstieg in die Busse und Linientaxis zu erleichtern.

Weitere 481 000 Euro soll dann das neue Pflaster im Luitpoldweg kosten. Diese Gestaltung stellte das Landschaftsplanungsbüro Längst & Vörkelius aus Landshut vor, das damit beauftragt werden soll. Die rund 1200 Quadratmeter des 9,50 Meter breiten und rund 150 Meter langen Weges sollen in einen Geh- und Fahrbereich und einen Ruhebereich mit Bänken eingeteilt werden. Die Ruhebereiche sollen durch Kleinsteinpflaster gekennzeichnet werden, wie es bisher auch in dem Weg vorhanden ist. Die anderen Bereiche sollen mit einem hochwertigen Granitbelag versehen werden. Die Steine sind dabei in verschiedenen Größen und Breiten vorhanden, bilden somit ein Muster, das aber insgesamt nicht unruhig wirkt, wie der Architekt Stefan Längst versicherte. Auf weitere Bepflanzung soll verzichtet werden, da es entlang des Weges bereits reichlich Bäume gibt. Nur im Sommer möchte man Blumentröge aufstellen. Den endgültigen Beschluss über die Maßnahmen fasst am nächsten Dienstag der Grünwalder Gemeinderat.