3. Mai 2018, 21:54 Uhr Grünwald Junge Talente musizieren

In Regenburg hat heuer Ende März der 55. Bayerische Landeswettbewerb "Jugend musiziert" stattgefunden. Die Preisträger dieser Veranstaltung - die führenden musikalischen Nachwuchstalente Bayerns, darunter auch verschiedene vielversprechende Virtuosen aus dem Landkreis München - haben an diesem Sonntag, 6. Mai, im August Everding Saal in Grünwald die Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesausschuss "Jugend musiziert" Ausschnitte aus ihren Wettbewerbsprogrammen zu präsentieren. In der Solowertung sind in diesem Jahr Blasinstrumente, Zupfinstrumente, Bass (Pop), Musical, Orgel und Besondere Instrumente zu hören. In der Ensemblewertung waren heuer Klavier vierhändig, Duo Klavier und ein Streichinstrument, Duo Kunstlied, Schlagzeug-Ensemble und Besondere Ensembles gefragt. Das Konzert der Preisträger beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.