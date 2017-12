26. Dezember 2017, 21:58 Uhr Grünwald Grüne und Gemüse









Feedback

Der Ortsverband Grünwald-Straßlach zieht Bilanz

Ingrid Reinhart und Oliver Seth bleiben das Sprecher-Duo des Grünen-Ortsverbands Grünwald-Straßlach-Dingharting. Auch Schatzmeisterin Antje Wagner bleibt im Amt. Alle drei wurden jetzt bei der Versammlung des Ortsverbandes wiedergewählt.

Die Grünen können auf einige Erfolge zurückblicken. So hat Helmut Geiselbrechtinger zusammen mit den Kollegen in Pullach ein Repair-Café aufgebaut und wurde dafür mit dem Umweltpreis des Landkreises München ausgezeichnet. Ingrid Reinhart hat federführend den Helferkreis Asyl in Grünwald mit mehr als 200 freiwilligen, engagierten Helfern in Grünwald aufgebaut. Antje Wagner hat sich in diesem Helferkreis um die Organisation der Sachspenden und Flüchtlings-Kleidermarkt gekümmert. Beide, die auch dem Grünwalder Gemeinderat angehören, berichteten über ihre Arbeit im Rat. Sie erinnern an ihren Antrag zum Car-Sharing-Standort in Grünwald, der zunächst als nicht wirtschaftlich eingestuft, letztendlich aber genehmigt wurde. Die Umsetzung stockt aber noch, da am vorgesehenen Standort technische Probleme noch nicht gelöst seien. Reinhart und Wagner bedauern generell, dass sie trotz einstimmiger Beschlüsse im Gemeinderat immer wieder nachfragen müssen, bis ein Antrag umgesetzt wird. So sei weder das zusätzliche Hundeklo am Waldrand installiert, noch die Sanierung der öffentlichen Toilette im Ortszentrum vorgenommen worden. Tiefes Bedauern äußerten sie darüber, dass ihr Antrag, eine Fußgänger- und Radfahrerquerung über die Isar nach Pullach zu untersuchen, nicht von Grünwalder Seite in Auftrag gegeben wurde, obwohl es ein kostenfreies Angebot von der TU-München gab. Die Pullacher dagegen hätten den Ball aufgenommen und ließen von Fachstudenten eine Prüfung durchführen.

Auch die Gemeinderäte der Grünen in Straßlach-Dingharting, Sabine Hüttenkofer und Hartl Schlickenrieder, haben mit ihren Bemühungen nicht immer Erfolg. Stolz sind sie aber auf das Projekt des Waldschmausgartens. Am 25. Januar um 19 Uhr findet dazu ein Informationsabend "Gemüse selbst anbauen im Waldschmaus-Garten" im Bürgerhaus Straßlach statt.