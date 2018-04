11. April 2018, 21:50 Uhr Grünwald Digitale Transformation

Die digitale Transformation erreicht in Gestalt von Robotern und künstlicher Intelligenz die Arbeitswelt. Das wirft für Unternehmer, Arbeiter und Staat viele Fragen auf. Welche Berufe verschwinden, wo entstehen neue Arbeitsfelder? Andreas Dohmen, Wirtschaftsberater und Coach in Sachen Wachstumsstrategien, beleuchtet das Thema am Dienstag, 17. April, 19 Uhr im Bürgerhaus Römerschanz, Dr.-Max-Straße 1. Eintritt: sechs Euro.