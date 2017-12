28. Dezember 2017, 21:50 Uhr Grasbrunn Weiße Flecken bei der Breitbandversorgung









Grasbrunn möchte weiße Flecken bei der Breitbandversorgung beseitigen. Probleme gibt es laut Mitteilung der Gemeinde in den Randgebieten; also im Bereich Sportpark Grasbrunn, Forstwirt, Mayrhäusl, Schusterweg, Hohenbrunner Weg und Harthauser Weg. Nun will die Gemeinde vor einer abschließenden Entscheidung bei den Betroffenen der 29 mangelhaft versorgten Hausanschlüsse anfragen, ob eine Kostenbeteiligung vorstellbar ist. Den Hintergrund dazu bilden die Regelungen des Breitbandförderprogramms des Freistaats. Eine Abfrage der Telekommunikationsunternehmen ergab dabei, dass Möschenfeld und Harthausen gut mit mehr als 50 Mbit/s im Download im Sinne der Förderrichtlinie versorgt sind. Darüberhinaus trage Erschließungskosten zu 60 Prozent der Freistaat und 40 Prozent die Gemeinde, wobei eine Kostenbeteiligung möglich sei. Die Gemeinderäte seien sich einig gewesen, heißt es, dass die Herstellungskosten von der Grundstücksgrenze an vom Eigentümer zu tragen seien.