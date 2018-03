15. März 2018, 21:50 Uhr Grasbrunn Poesie zum Welttag

Die Neukeferloher Autorin Helga Kolb will zum Welttag der Poesie Lyrik-Liebhaber in ihren Bann ziehen. Sie liest am Mittwoch, 21. März, 19.30 Uhr, im Kulturcafé im Bürgerhaus eigene Texte. Eintritt ist frei. Anmeldung in der Bücherei ist erwünscht. E-Mail: buecherei@grasbrunn.de, Telefon: 089/45 69 96-68.