20. März 2018, 21:56 Uhr Grasbrunn Führerscheinstelle bietet Online-Service

Die Führerscheinstelle des Landratsamts hat ihre Online-Dienste ausgebaut. Wer eine Fahrerlaubnis, einen Ersatzführerschein oder einen Internationalen Führerschein beantragen will, muss dafür nicht mehr persönlich zur Behörde in Grasbrunn kommen. Gleiches gilt, wenn jemand die Fahrerlaubnis erweitern will, den Führerschein umtauschen oder bereits mit 17 Jahren begleitet Auto fahren möchte. Doch weil es nach wie vor Verfahren gibt, die ein persönliches Erscheinen erforderlich machen, haben sich Mitarbeiter der Führerscheinstelle in dem Projekt "Führerscheinstelle 2.0" zum Ziel gesetzt, den Besuch in der Führerscheinstelle so leicht wie möglich zu machen. So kann laut Mitteilung des Landratsamts online um Rückruf eines Sachbearbeiters gebeten werden. Termine zum Beispiel für eine Akteneinsicht können über die Homepage des Landkreises vereinbart werden. Gleiches gilt für telefonische Beratungen. Termine sind über den Link https://amtonline.de/tvweb/efa-muenchen/ zu vereinbaren. Den Zugang zu Online-Verfahren findet man unter http://www.landkreis-muenchen.de/buergerservice/online-dienstleistungen/.