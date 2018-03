13. März 2018, 21:59 Uhr Garching Senioren feiern Ostern

Als Ersatz für die im vergangenen Jahr ausgefallene Seniorenweihnachtsfeier lädt die Stadt Garching diesmal zur Osterfeier. Am Montag, 19. März, sind alle Garchinger Seniorinnen und Senioren vom 65. Lebensjahr an zum Osterfest ins Bürgerhaus eingeladen. Beginn ist um 14 Uhr, Einlass von 13.30 Uhr an. Nach einem Grußwort von Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) unterhält das Duo Sunshine mit Liedern, Oldies, Ausflügen in die Volksmusik, aber auch mit aktuellen Hits die Besucher.