11. April 2018, 21:50 Uhr Garching Förderung der Kreativen

Die Universitätsstadt Garching plant, die ortsansässigen Kulturschaffenden zu unterstützen. Garching stellt deswegen in einem Kulturtopf für 2018 Fördermittel in Höhe von 25 000 Euro bereit. Melden können sich noch bis zum 1. Mai Vereine, Gruppierungen, Initiativen oder auch Einzelpersonen, die ihre kulturellen Schwerpunkte in Garching setzen. Zuschüsse gibt es für kulturelle Einzelprojekte, die der Stärkung der kulturellen Vielfalt und der Integration in der Stadt dienen. Aber auch der lebendige Umgang mit traditionellen, innovativen oder experimentellen Formen der Kunst ist förderfähig, nicht jedoch kommerzielle Projekte. Dem Antrag muss eine Projektbeschreibung und ein "nachvollziehbarer Finanzierungsplan" beigefügt sein. Formulare gibt es im Internet unter www.garching.de. Sie sind einzureichen bei der AG Kultur, E-Mail: leitung.gb1@garching.de. Fragen beantwortet der Sprecher der AG Kultur, Herbert Becke (herbert.becke@gmx.de). Ein fünfköpfiges Gremium wird über die Zuschüsse entscheiden.