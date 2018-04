29. April 2018, 22:04 Uhr Feldkirchen Crash nach Überholmanöver

Zwei Autofahrer sind sich am Samstagvormittag auf der Aschheimer Straße in Feldkirchen in die Quere gekommen. Während ein 52-Jähriger aus Aschheim nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte, setzte ein hinter ihm fahrender 63 Jahre alter Feldkirchner zum Überholen an. Bei dem folgenden Zusammenstoß entstand laut Polizei an den beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von insgesamt 6000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.