1. Januar 2018, 21:45 Uhr Feldkirchen Am Silvesterabend mit 2,6 Promille am Steuer









Feedback

Ein junger Mann hat am Silvesterabend gegen 22.55 Uhr offenbar nicht mehr gewusst, welche Ausfahrt aus dem Kreisverkehr an der Seestraße er nehmen musste. Daher drehte er einfach immer weiter seine Runden, was einer Polizeistreife der Inspektion Haar auffiel. Sie kontrollierte nicht nur seine Papiere, sondern aufgrund starken Alkoholgeruchs auch seinen Atemalkohol. Dieser betrug knapp 2,6 Promille, womit die Fahrt für diesen Abend ganz vorbei war. Die Polizei nahm den Autoschlüssel an sich und brachte den Fahrer zur Blutentnahme. Ob der Mann im Besitz einer Fahrerlaubnis war, muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen erst noch geklärt werden. Vorzeigen konnte er an diesem Abend jedenfalls keinen.