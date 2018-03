19. März 2018, 21:58 Uhr Brunnthal Zweimal ohne Führerschein erwischt

Zweimal hintereinander hat sich ein 47-Jähriger aus München ohne Führerschein am Steuer seines Autos erwischen lassen. Das erste Mal wurde er nach Angaben der Unterhachinger Polizei am Freitag gegen 10.30 Uhr im Brunnthaler Gemeindeteil Neukirchstockach von einer Zivilstreife kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass dem Münchner die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Der Mann musste sein Auto stehenlassen und mit auf das nächstgelegene Polizeirevier in Ottobrunn kommen. Als er dort wieder gehen durfte, begab er sich laut Polizei schnurstracks wieder zu seinem Auto, stieg ein und fuhr los. Die Zivilpolizisten hatten ihn jedoch beobachtet und stoppten ihn erneut. Diesmal beschlagnahmten sie in Absprache mit der Staatsanwaltschaft das Auto. Zur ersten Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis kam eine zweite hinzu.