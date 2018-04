2. April 2018, 21:54 Uhr Brauchtum Baam kimmt

Der neue Maibaum ist in Aschheim angekommen, und über die Begrüßung braucht er sich nicht zu beschweren. Fast schon so feierlich wie am 1. Mai ging es zu am Ostersamstag, als das Trum durch den Ort bis zum Wachstüberl in der verlängerten Industriestraße 40 transportiert wurde - begleitet nicht nur von Blasmusik, sondern auch von zahlreichen Aschheimern. Diese können nun bis zum Aufstellen des Baumes die Bewachung des Stücks hautnah verfolgen und an allerlei Geselligkeiten teilnehmen. Gleich am Ostermontag gab es ein Brunch, am Mittwoch werden von 18 Uhr an Spareribs serviert, am Donnerstag um 19 Uhr kommen die "Hoaßn Hasn" zur Mädelswache, am Samstag steigt von 19 Uhr an die Blaulichtparty, am Sonntag um 10 Uhr gibt's Weißwurstfrühstück. Und das ist noch lange nicht das komplette Programm, fast täglich geht es weiter mit diversen Treffen, bis schließlich am 29. April am Familientag von 10 Uhr an die Maibaumbänke versteigert werden. Der 1. Mai ist dann natürlich der Höhepunkt im Leben des neuen Baumes, er wird um 11 Uhr aufgestellt. Mehr unter www.feuerwehr-aschheim.de.