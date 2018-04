11. April 2018, 21:50 Uhr Beratungsstelle Angebot an die Eltern

Luftballons mit guten Wünschen sind am Dienstagnachmmittag vor dem Haus der Begegnung in den Himmel über Grünwald aufgestiegen.

In Grünwald ist der achte Familien-Stützpunkt des Landkreises eröffnet worden

So bunt wie die Luftballons, die am Dienstagnachmittag in den Himmel über Grünwald stiegen, sind auch die Arten des Zusammenlebens. Regenbogenfamilien, Patchwork-Familien, Alleinerziehende und Flüchtlingsfamilien sind nur einige wenige Beispiele. So vielfältig wie die Familien selbst sind auch die Unterstützungsangebote, die sie benötigen. Im Grünwalder Haus der Begegnung ist jetzt der achte und letzte Familienstützpunkt des Landkreises München eröffnet worden.

Die Stützpunkte sind über den gesamten Landkreis verteilt, bei einem handelt es sich um eine mobile Einrichtung. In allen können Eltern andere Eltern treffen, aber auch von Fachleuten Erziehungstipps erhalten. Familienbildung soll Eltern aufbauen, ihre Stärken betonen und sie in ihrer Rolle ermutigen. In Grünwald wird der Stützpunkt von Kristina Vahldiek geleitet. Zusammen mit der Einrichtung in Schäftlarn richtet er sich an Familien aus den Isartalgemeinden Grünwald, Baierbrunn, Pullach, Straßlach-Dingharting und Schäftlarn.

Über die Vervollständigung des Angebots im Landkreis freuten sich bei der Eröffnung Landrat Christoph Göbel und Grünwalds Bürgermeister Jan Neusiedl (beide CSU). Die Kinder des Kindergartens Marienkäfer, der ebenfalls im Haus der Begegnung untergebracht ist, machten Musik für die Gäste. Gute Wünsche für die neue Einrichtung wurden mit den Luftballons in den Himmel geschickt.

Das nun abgeschlossene Förderprogramm "Familienstützpunkte" hat der Freistaat ins Leben gerufen, um die Landkreise bei der Planung, Organisation und Vernetzung der örtlichen Angebote der Eltern- und Familienbildung zu unterstützen. Familienstützpunkte sind an bestehende Einrichtungen wie einer Kindertagesstätte oder ein Familienzentrum oder eine Erziehungsberatungsstelle angegliedert, in Grünwald an das Mehrgenerationenprojekt Haus der Begegnung.