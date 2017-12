22. Dezember 2017, 21:56 Uhr Baierbrunn 74-Jähriger stirbt nach Sturz in Klinik









Ein 74-jähriger Rentner ist am Donnerstag gegen Mittag beim Nordic-Walking auf einem steilen, vereisten Waldweg schwer gestürzt und am Abend im Nachgang dieses Unglücksfalls gestorben. Er konnte gegen 11.30 Uhr vom Parkplatz des Klettergartens in Buchenhain noch die Rettungsleitstelle benachrichtigen, dass er bei dem Sturz ein Geländer durchbrochen und vier Meter in die Tiefe gefallen sei. Er habe sich den linken Unterschenkel gebrochen und könne nicht mehr gehen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn daraufhin in eine Münchner Klinik. Dort erlitt der Mann gegen 17 Uhr einen Herzinfarkt, an welchem er laut Bericht der Polizei starb. Der Sachverhalt wird durch die polizeilich Fachdienststelle noch untersucht.