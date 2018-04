11. April 2018, 21:50 Uhr Aying Martin Kurlitsch ist neuer Dekan

In der katholischen Kirche Sankt Andreas ist am Dienstagabend kein Platz unbesetzt geblieben. Es war denn auch ein feierlicher Akt, dem mehr als 250 Kirchengänger beiwohnen wollten: Pfarrer Martin Kurlitsch wurde durch Weihbischof Rupert Graf zu Stolberg in sein neues Amt als Dekan eingeführt. Sämtliche Vereine innerhalb des Pfarrverbands Aying-Helfendorf entsandten Fahnenabordnungen, worüber sich der Pfarrverbandsvorsitzende Josef Bachmair mächtig freute. "Das ist ein sehr angenehmer, sympathischer Mensch und ein von den Leuten anerkannter Seelsorger", würdigt Bachmair Kurlitsch, der im September 2014 als Pfarrvikar die Pfarrei Sankt Ägidius in Gmund am Tegernsee in Richtung Aying verließ. Vor zwei Jahren wurde Kurlitsch zum Stellvertreter des damaligen Dekans Kilian-Thomas Semel ernannt. Nachdem Semel im Vorjahr nach Haar wechselte, das dem Dekanat München-Trudering angehört, waren Neuwahlen im Dekanat Ottobrunn notwendig geworden.