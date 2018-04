3. April 2018, 21:50 Uhr Ausbildung Duales Studium für den öffentlichen Dienst

Ob für einen Job bei einer Regierung, bei einem Landratsamt oder bei der Polizei: Mehr als 1200 duale Studienplätze stehen im öffentlichen Dienst in Bayern im Herbst 2019 bereit, die für eine ganze Reihe von Tätigkeiten qualifizieren. Bis zum 8. Juli kann sich jeder, der die Voraussetzungen erfüllt, über den Online-Antrag unter www.lpa.bayern.de zum Auswahlverfahren für die dualen Studiengänge anmelden. Während des Studiums kann man schon etwa 1200 Euro verdienen. "Die beruflichen Möglichkeiten als Beamter sind vielfältig und anspruchsvoll", sagt Finanzminister Albert Füracker (CSU). Sprungbrett dazu ist das Auswahlverfahren des Landespersonalausschusses. In einer Prüfung werden Deutschkenntnisse, Allgemeinwissen sowie logisches, analytisches, strukturelles Denkvermögen und Konzentrationsfähigkeit der Bewerber auf den Prüfstand gestellt. Die Prüfung findet am 8. Oktober 2018 an etwa 100 Orten in ganz Bayern statt. Informationen rund um das Auswahlverfahren, die Zugangsvoraussetzungen, den Ablauf der Prüfung und eine Broschüre zu den unterschiedlichen Berufen sind unter www.lpa.bayern.de abrufbar. Auskünfte erteilt auch die Servicestelle der Staatsregierung "Bayern Direkt" unter der Telefonnummer 089/12 22 20.