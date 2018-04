18. April 2018, 21:49 Uhr Aschheim Skaten lernen

Inline-Skating kann gefährlich sein, muss es aber nicht. Wie man es richtig macht, lernen Kinder ab sechs Jahren beim Training des TSV Feldkirchen. Am Montag, 23. April, gibt es in den Halle des Eisstock-Clubs Aschheim zwischen 14.30 und 17.30 Uhr einen Anfängerkurs für Kinder. An der Feldkirchner Straße 19 b in Aschheim können sich Kinder an Schutzkleidung gewöhnen und verschiedene Ausweichtechniken lernen. Für geübte Skater stehen am Freitag, 27. April, von 15 Uhr und 18 Uhr sportliches Fahren, verschiedene Bremstechniken und kleine Tricks wie Swizzeln, Goofy und High-Wheel auf dem Programm. Informationen und Anmeldung beim TSV Feldkirchen (Telefon: 089/904 64 60, E-Mail: office@tsvfeldkirchen.de).