20. März 2018, 18:57 Uhr Laim Trambahn beim Abbiegen übersehen

So ganz leicht zu übersehen ist eine Straßenbahn ja nicht. Einem 54 Jahre alten Autofahrer aus München ist das am Montagabend in Laim beim Linksabbiegen gleichwohl passiert. Laut Polizei war der Mann mit seinem VW Golf auf der Agnes-Bernauer-Straße stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung zur Sandrartstraße wollte er links abbiegen. Zur gleichen Zeit in gleiche Richtung fuhr eine Straßenbahn. Beim Abbiegen übersah der 54-Jährige laut Polizei offenbar die von hinten kommende Tram, deren Fahrer trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Durch den Zusammenprall wurde das Auto mehrere Meter mitgeschleppt. Der Pkw-Fahrer wurde durch den Unfall leicht an der Lippe verletzt. An der Unfallstelle war der Verkehr längere Zeit unterbrochen.