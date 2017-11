12. November 2017, 12:19 Uhr Hauptbahnhof Nach Brandanschlag auf Obdachlosen am Hauptbahnhof: Zwei Männer festgenommen









Die beiden Tatverdächtigen haben der Polizei gegenüber die Tat eingeräumt. Sie hätten sich "nur einen Spaß erlaubt".

Die Münchner Polizei hat zwei Männer festgenommen, die am Hauptbahnhof einen schlafenden Obdachlosen erst gedemütigt und dann beinahe angezündet haben sollen. Sie hätten die Tat eingeräumt und in der Vernehmung gesagt, dass sie sich nur einen Spaß erlaubt hätten, teilte die Polizei mit. Die Tat sei "spontan" erfolgt, die Männer hätten aus "Jux und Tollerei" gehandelt, sagte ein Sprecher. Die Polizei ermittelt wegen einer versuchten gefährlichen Körperverletzung. Ob die beiden Männer in Untersuchungshaft kommen, soll am Sonntag entschieden werden.

Die Tat ereignete sich am 2. November gegen 0.50 Uhr auf dem S-Bahnsteig des Hauptbahnhofs. Zuerst knipsten zwei Männer Selfies mit ihrem Opfer, dann zündeten sie eine Plastiktüte an, die direkt neben dem Bein des Obdachlosen stand. Als die Flammen etwa einen halben Meter hoch schlugen, flohen sie mit der S-Bahn. Das 51-jährige Opfer wurde im letzten Moment von Passanten gerettet, bevor die Flammen auf ihn übergriffen und seine Kleidung in Brand steckten.

Am Freitag hatte die Polizei Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht. Daraufhin meldeten sich nach ihren Angaben am Samstag mehrere Zeugen, die die beiden Männer erkannten und mitteilten, dass sie sich regelmäßig am Hauptbahnhof aufhielten. Am Samstagnachmittag stellte sich einer der beiden, ein 25-Jähriger ohne festen Wohnsitz, in Starnberg bei der Polizei. Dort habe er auch angegeben, wo sich sein 29-jähriger Freund aufhalte, der mutmaßliche Haupttäter; dieser sei dann am Samstagabend in einem Lokal in Neuhausen festgenommen worden. Dort arbeite er als Koch.

Die Polizei hatte am Freitag noch angegeben, zwei für sie unauffindbare Männer im Visier zu haben, die sie als 18- bis 20-Jährige mit arabisch-nordafrikanischem Aussehen beschrieb. Die nun Festgenommenen seien aber andere Männer. Beide besäßen die italienische Staatsangehörigkeit.