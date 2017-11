17. November 2017, 10:48 Uhr Freundschaft Ab dem 30. Geburtstag lohnt sich das Feiern eh nicht mehr









Feedback

Denn ab dann wird es schwierig, eine gelungene Party zu feiern - die Gästeschar ist einfach zu unterschiedlich.

Kolumne von Laura Kaufmann

Mit Ende 20, Anfang 30 verkommt Geburtstag feiern zu einer maximal verworrenen Angelegenheit. So unmöglich wird es nun, es allen recht zu machen, dass die ersten aufgeben und ihren Geburtstag fortan nie wieder zelebrieren (höchstens im allerkleinsten Kreis, aber pssst).

Selig die, die im Sommer feiern können, diesem sozialen Schmiermittel, diesem befreienden Möglichmacher. Möglich macht er es zum Beispiel, den Geburtstag am Isarufer, im Park oder im Biergarten zu feiern. Ein jeder hält sich dort gern auf, für jedermann erschwinglich ist es auch.

In anderen Jahreszeiten, dem November zum Beispiel, ist es schwer, dem so heterogen gewordenen Freundeskreis gerecht zu werden. Da sind die Pärchen, die schon mindestens ein Kind haben, sich mit überschminkten Augenringen zu der Ausgehnacht schleppen und um 22 Uhr in einer Ecke eindösen. Da ist der verzweifelte Single, für den jede Nacht zählt und der nicht nach Hause gehen mag, bevor man nicht in jeder Location der Stadt nachgesehen hat, ob da doch jemand Interessantes am Tresen lehnt.

Da sind die, die kurz nach ihrem Staatsexamen bald schon einen Geldspeicher bauen müssen, und da sind die, die gerade die nächste mies bezahlte Elternzeitvertretung unterschrieben haben, oder deren Schauspielkarriere immer noch darin besteht, einmal bei "Sturm der Liebe" zehn Worte gesagt zu haben.

All diese Gäste haben weder das gleiche Budget, noch den gleichen Tag-Nacht-Rhythmus, noch den gleichen Geschmack. Ist doch egal, könnte man jetzt sagen, es soll schließlich dem Geburtstagskind gefallen! Das Geburtstagskind aber will ja, dass die Gäste einen schönen Abend mit ihm haben und sich wohlfühlen. Es würde sich jetzt anbieten, einfach zu Hause zu feiern. Aber das geht nicht immer in dieser Stadt, in der manche Behausung einer Schuhschachtel ähnelt oder unzumutbar weit draußen liegt. Und natürlich wegen der Angst, der verzweifelte Single könnte sich festtrinken und nicht nach Hause gehen.

Die Feier wird also in eine Bar ausgelagert. Aber muss man dann die Gäste den ganzen Abend lang einladen? Oder reicht eine Runde Schnaps oder Bier? Und halten die jungen Anwälte und Mediziner einen dann für geizig?

Ab einem gewissen Alter wird es also wirklich schwierig, Geburtstag zu feiern. Es hilft nur, die Feier über einen angemessenen Zeitraum zu strecken, so dass alle kommen können, und sich dem Rausch hinzugeben. Aber auch das ist nicht mehr so einfach. Daran erinnert am nächsten Morgen der Kater.