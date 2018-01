1. Januar 2018, 18:32 Uhr Ein Ausblick Bitte vormerken









Pop, Poesie und Provokation: Diese jungen Menschen tragen 2018 dazu bei, dass München bunt, spannend und lebenswert bleibt

Jede Woche treffen wir auf junge Münchner, die München zu "unserem" München machen: zu einer spannenden Stadt, die man erst kennt, wenn man ihre Macher kennen und schätzen lernt. Wer diese Stadt im kommenden Jahr bunter und lebenswerter macht? Wir wissen es nicht. Und wagen trotzdem einen Ausblick: Münchens junge Leute 2018.

Pop-Hoffnung

Es ist ein Statement. Oder einfach aufreizend cool. Lotte Friedrich, 24, trägt ein bauchfreies Top, eine weite Hose - und dazu Adiletten. Schlappen sind klasse, passen aber stiltechnisch nicht ganz zu den Songs, die Lotte, die ihr Musikprojekt Loriia nennt, gerade aufnimmt. Es sind reduzierte, ja intime Popsongs, am Klavier oder ausschließlich vom schwebenden Klang eines Synthesizers begleitet. Doch deutlich ist der Jazz-Einfluss hörbar. Seit 2015 absolviert sie ein Studium in Jazzgesang an der Münchner Musikhochschule. Lotte sang schon in Projekten mit DJs und Rappern, seit kurzem existiert Loriia: Im Frühjahr steht ihre erste Solo-Tour an, später Konzerte mit Band. Und sie will 2018 ihre Aufnahmen veröffentlichen - für Plattenfirmen könnte Loriia interessant sein, taucht sie doch ihre Songs durch eingestreute Blue Notes in ein besonders harmonisches und atmosphärisches Zwischenlicht. "Ich bin ein sehr nachdenklicher Mensch, der eigentlich extrem zuversichtlich denkt, aber sehr sensibel auf Erfahrungen, Gefühle und andere Menschen reagiert", sagt sie.

Endlich Urlaub

Wenn Studierende reisen, dann oft spontan und möglichst günstig. Das wissen auch Fabian Höhne, 24, und Frederic Lapatschek, 21. "Wir waren morgens früh am Flughafen und wollten günstig verreisen. Wir sind von Schalter zu Schalter gelaufen, aber keine Fluggesellschaft wollte uns ein günstiges Ticket verkaufen, obwohl die Auslastung der Flugzeuge nur bei 40 oder 50 Prozent lag", erklärt BWL-Absolvent Fabian den Missstand, aus dem heraus er zusammen mit Frederic, der Wirtschaftsinformatik studiert, die Online-Plattform "Flyla" ins Leben gerufen hat. Durch Verträge mit den Fluggesellschaften will Flyla diese ungenutzten Kapazitäten zu vergünstigten Preisen an Studierende vermitteln.

Deine Bar, deine Songs

"Dieser Moment, wenn du in die Gesichter der Gäste schaust, die sich freuen: 'Für diesen Song habe ich auch gevotet', das ist schon cool", sagt Philipp Kaiser, 28. Er ist der Entwickler der App "Digital Jukebox", die die Idee der klassischen Jukebox aus den Siebziegerjahren wieder zurück in Kneipen bringen soll. "Barbetreiber spielen ihre Playlists meist in zufälliger Reihenfolge. Ihnen ist egal, welches Lied als nächstes kommt. Den Gästen hingegen nicht", erklärt Philipp. Mit einem Voting-System sollen die Barbesucher die Playlist der Kneipe ordnen können - Lieblingslieder nach vorne, ungeliebte Songs nach hinten. Anfang Februar soll die App veröffentlicht werden.

Weltretter

Cedric Solms. (Foto: privat)

Abitur ist die eine Sache. Abitur in Armenien und dann auch noch die Zukunft eines ganzen Landes nachhaltiger gestalten eine andere. Cedric Solms, 19, absolvierte im Mai 2017 sein internationales Abitur in Armenien. Doch anstatt diese Zeit einfach nur in der Schule abzusitzen, hat sich der Münchner mit seinem Kommilitonen Mikhail Zamskoy dazu entschlossen, die Stiftung "Re-apaga - Die Zukunft neu gestalten" zu gründen. "Wie in vielen anderen Ländern ist auch in Armenien Elektroschrott, Plastik und Aluminium zu einer großen Belastung für die Umwelt geworden. Diesem Problem wollen wir uns stellen", sagt Cedric. Ziel von "Re-apaga" ist es, ein nachhaltiges Müll-Management und Recycling-System zu erschaffen.

Preiswürdig

Außergewöhnliche Momente ist Maximilian Bungarten, 23, gewohnt. Als Model war er auf den Laufstegen der Pariser Fashion-Week zu sehen, und feierte Filmpremieren in Kassel und Florenz. Das Jahr 2018 beginnt für ihn spektakulär. Mit seinem Kurzfilm "Squash" ist der HFF-Student für den Max-Ophüls-Preis nominiert. "Der Film thematisiert einen Befreiungskampf. Es geht also um Gegensätze, Macht, Unterdrückung und Masochismus. Für 2018 plane ich einen zweiten Teil der Filmreihe", sagt Maximilian, der diesen Sommer seinen Abschluss an der Filmhochschule macht.

Kunst hinterm Tresen

Fein dekorierte Cocktails mit Sorbet-Krone und Namen wie "Panama Papers" oder "Turtle Toe": Simon Köster, 26, und Lukas Motejzik, 29, beweisen, dass die Arbeit an der Bar nicht nur ein Studentenjob ist, sondern auch Kunst. Mehr als dreieinhalb Jahre arbeiten Simon und Lukas nun schon zusammen in der Zephyr Bar im Glockenbach. "Wir ergänzen uns perfekt", sagt Simon. "Und vor allem sind wir gute Freunde." Im Februar 2018 werden sie eine Bar in der Münchner Altstadt eröffnen. Genaueres verraten sie noch nicht.

Ekel und Ästhetik

Sandra Bejarano. (Foto: Willi Gwiadowski)

Auf einem großen Keramikteller liegt etwas Weißes, Glibberiges, das aussieht wie Kaviar. Nur dass es keine Fischeier sind, sondern Vaginalsekret, das die Künstlerin Sandra Bejarano, 26, gekocht und mittels Molekularküchentechnik in Form von Kaviar gebracht hat. "Ich spiele immer mit der Perzeption der Betrachter: Zunächst sind sie neugierig, fragen, ob man das essen kann - und wenn sie wissen, woraus das Kunstwerk besteht, ekeln sie sich", erklärt Sandra. Trotzdem bleibe eine gewisse Attraktion, weil sie Wert auf Ästhetik lege. Seit 2013 studiert sie an der Akademie der Bildenden Künste. Früher arbeitete sie viel mit Rotwein, mittlerweile mit menschlichen Körperflüssigkeiten. Im Februar stellt sie ihre Diplomarbeit aus - auch sie besteht aus ihren Körperflüssigkeiten.

Ohne Müll

Lisa Haas. (Foto: Bettina Ebert)

Mode war für Lisa Haas, 24, schon immer ein Ausdruck der Persönlichkeit. Sie hat daher früh angefangen, Kleider zu nähen oder Stoffketten zu häkeln. "Mich fasziniert bei der Mode vor allem das Zeitlose und ich möchte Kleidung entwerfen, die man immer wieder tragen kann." Die Bedeutung von "Zeit" hat sie daher als Thema für ihre Abschlussarbeit der Mediadesign Hochschule ausgewählt und eine Kollektion entworfen, mit der sie zu den fünf Finalisten beim Young-Designer-for-Tomorrow-Award gehört hat. 2018 bringt sie eine T-Shirt-Kollektion heraus, die sie nach dem Zero-Waste-Prinzip entworfen hat - es entstehen keine Stoffreste.

Klassik für junge Menschen

Bei einem Festival denken Menschen unter 30 eher selten an klassische Musik. Und doch veranstaltet Tom Wilmersdörffer, 27, mit einem Team von derzeit 15 Leuten im September 2018 das Hidalgo-Festival, das klassische Musik mit Kunst und Performance verbindet. "Wir wollen die klassische Musik aus dem Museum herausholen und für eine junge Szene ansprechend gestalten", sagt Tom über das Projekt.

Schlafpartys

Lukas Weinlein. (Foto: Kim Tracés)

Gängige Partys und Club-Nächte nehmen der Musik ihre Relevanz. Die Besucher sind zum Feiern da, sie betäuben ihre Sinne häufig mit Unmengen Alkohol. Eine Gruppe junger Münchner um Lukas Weinlein, 23, will mit ihrem Musik- und Kunstlabel "IO" den Kulturgenuss in neue Bahnen leiten. "Wir wollen der bestehenden Szene ausweichen", sagt Lukas. Im Kontrast zu Partys, wie man sie kennt, schmeißt IO Schlafpartys. Die Musik, die das Label veröffentlicht - Hypnotic Techno -, begleitet den Besucher auf dem Weg von der Alltags- in die Traumwelt. Morgens, wenn die Party vorbei ist, werden die Gäste geweckt und zurück in den Alltag geschickt.

Kraft und Technik

Jasper Friis (links). (Foto: Rebecca Soqui)

Mit zwölf ging Jasper Friis, heute 17 Jahre alt, ins American-Football-Training zu den Starnberger "Argonauts". Der Sport schien naheliegend - große und schwere Jungs sind dort in der "Offensive-Line" gefragt. Es hat einige Seasons gedauert, bis Jasper seinen Körper verstand, danach ging dafür alles sehr schnell: Jugend-Bundesliga, Bayern-Auswahl, Team einer kalifornischen High-School. Björn Werner, einer der wenigen Deutschen, die den Sprung in die amerikanische National Football League geschafft haben, unterstützt Jasper. "Er hat den Colleges Videos von mir gezeigt", sagt Jasper. Die Videos haben die University of California überzeugt. Von Januar an spielt er bei den California Golden Bears in der ersten College-Liga.

Bühne statt Hörsaal

Bei den deutschsprachigen Meisterschaften kam er ins finale Stechen, seit Kurzem hält er zudem den Titel des Münchner Stadtmeisters: In der Münchner Poetry Slam-Szene führt derzeit kein Weg an Yannik Sellmann, 22, vorbei. Er kam 2014 für ein Jurastudium nach München, doch schnell waren für ihn die Slambühnen dieser Stadt interessanter als der Hörsaal, nach vier Semestern brach Yannik sein Studium ab. Gemeinsam mit Philipp Potthast organisiert er seit November die monatliche Lesebühne "Poetry unplugged" in Freising - dieses Projekt wird 2018 fortgesetzt.

Mehr Bass

In der jungen Bass-Szene könnte München eine Schlüsselrolle zur Vernetzung von DJs aus ganz Europa zukommen. Das liegt vor allem an Ghosttown, ein Münchner Kollektiv aus fünf DJs, das die vielfältigen Aspekte der britischen Soundsystem-Clubkultur in München etablieren will. 2018 werden die DJs ihre gleichnamige Veranstaltungsreihe im Sunny Red weiter etablieren und Newcomer sowie bekannte DJs aus Italien, England und Tschechien an die Isar bringen. "Da entsteht gerade eine ganz neue Szene", sagt Dario Rizzi, 20. An der Musik fasziniert ihn vor allem der bewusste Einsatz von Frequenzen, die für das menschliche Ohr nicht mehr wahrnehmbar sind. "Das spürst du im ganzen Körper", sagt er.

Subkultur

Auch eine dicht bebaute Stadt wie München besitzt unbekannte Orte, die zum Staunen verleiten können. Aaron Kokal, 26, wird 2018 mit zwei Mitstreitern ein leer stehendes Fabrikgebäude im Osten Münchens beziehen und dieses zum Kunst- und Kreativgelände umfunktionieren. "Wir wollen etwas auf die Beine stellen, das sich für die Subkultur aus der Großstadt wie ein sicherer Hafen anfühlt", erzählt Aaron. Diesen sicheren Hafen hat er bereits im Münchner Umland mit dem "Midsommar"-Festival etabliert. 2018 wird das Festival zum ersten Mal legal stattfinden.

Partys unter Brücken

Time Tripping. (Foto: Marco Gierschewski)

Bruno Schneegaß, 25, Fabian Barthel, 27, Michi Semler, 24, und Max Lehmann, 24, eint ihre Vorliebe für elektronische Musik. Sie haben das Kollektiv "Time Tripping" gegründet und organisieren unkonventionelle Partys in München. "Die Isarbrücken sind eine der wenigen Plätze Münchens, an denen solche lebendigen, unverfälschten Partys möglich sind", sagt Fabian. 2018 will die Crew nun ein mehrtägiges Festival in Time-Tripping-Manier organisieren.

Provokant und lustig

Garam Salami. (Foto: privat)

Malik Sanogo, 22, ist 2015 als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Mittlerweile nennt er sich Garam Salami und mischt die Münchner Comedyszene auf. In seinen Shows spielt er häufig darauf an, wie er die deutsche Kultur und die Flüchtlingsthematik wahrnimmt. Dabei stößt Garam Salami nicht immer auf die Sympathie des Publikums: "Ich will nicht komplett verträglich sein. Ich provoziere nicht mit Absicht, sondern spreche vor allem bei polarisierenden Themen wie der Flüchtlingsthematik unangenehme Dinge an, mit denen manche Leute nicht klarkommen." Für 2018 plant er, einen einstündigen Garam-Salami-Film zu drehen. Um was es dabei genau geht, bleibt aber noch geheim.

Thriller

Kurzfilme, Musikvideos und Werbeclips drehen, an der Produktion eines Kinofilms mitwirken, für all das diverse Preise und Ehrungen abräumen - was sich bereits nach einem Lebenswerk anhört, haben 2bert/Pitchama Video schon sehr früh geschafft. Hinter diesem Projekt stecken Albert Bozesan, 20, und Robert Sladeczek, 21. Seit 2013 setzen sie gemeinsam Projekte um. Im März wird ihr aktueller Kurzfilm "Jack & Cooper" beim Münchner Jugendfilmfestival "flimmern und rauschen" zu sehen sein. Außerdem steht ein neuer Sci-Fi-Thriller an. Das Thema: "aufgetaute Mammuts und ein Supervirus".

Langzeitbelichtung

Quirin Siegert. (Foto: Kaj Lehner)

Anders als andere Modefotografen kombiniert Quirin Siegert, 20, Mode- und Landschaftsfotografie: Mit dem Kontrast zwischen dem inszenierten Foto in der gegebenen Natur versucht er eine gefühlvolle und sinnliche Stimmung einzufangen, die beim Betrachten "zum Träumen anregt". Für 2018 plant er, ein Model ein Jahr lang zu begleiten: "Bei Shootings arbeiten Model und Fotograf eng zusammen. Ich möchte festhalten, wie sich beide verändern, wenn sie viel Zeit miteinander verbringen."

Rollenspiele

Maresa Sedlmeir. (Foto: Florian Peljak)

Maresa Sedlmeir, 22, ist die deutsche Stimme der US-amerikanischen Schauspielerin Bella Thorne, die im März 2018 in der Hauptrolle im neuen Teenie-Kinofilm "Midnight Sun" zu sehen sein wird. Ihre bisher aufregendste Sprechrolle war für Maresa übrigens die der Tyene Sand in "Game of Thrones". "Auch wenn es keine Hauptrolle war, für mich als großer ,Game of Thrones' Fan war es eine Riesenehre, dort mitmachen zu dürfen."

Themenwechsel

Aline Mossmann. (Foto: privat)

Schon diese Entscheidung ist außergewöhnlich. Aline Mossmann, 24, hat 2017 mit ihrem Medizinstudium aufgehört, um Modedesignerin zu werden: "In der Medizin ging es nur um die Hülle eines Menschen. Mir ist jedoch das Innere des Menschen wichtig. Ich möchte zeigen, dass Mode nicht nur aus Klamotten besteht, die man sich überzieht." Dazu entwirft sie eine Kollektion, die das vor allem in der Modewelt kontroverse Thema Magersucht thematisiert. Sie entwirft dabei unter anderem eine Jacke aus Gips oder Kleider aus Plastik, um zu zeigen, wie sich die Betroffenen mit der Krankheit fühlen oder Kleider mit Gestellen und einer Art Membran darüber, um die Knochen darzustellen. Mit dieser Kollektion wird sie sich 2018 an der renommierten Modeschule Royal Academy of Fine Arts in Antwerpen bewerben.

Innere Werte

Die Kommunikationsdesignerin Mona Sardari, 25, beschäftigt sich mit Fehlern. Ihre Illustrationen sind ein Statement gegen spaßbefreiten Perfektionismus, ein mit variierenden Strichstärken gezeichneter Aufruf zu mehr Mut gegenüber der eigenen Fehlbarkeit. "Alle Menschen ähneln sich in ihren Wünschen und Zielen. Dabei sind es unsere Makel, die uns interessant machen", sagt die 25-Jährige. Dieses Jahr ist ein spannendes Projekt mit der Münchner Fotografin Nicola Powell geplant. Gemeinsam wollen sie eine Porträtreihe anfertigen und durch die Kombination von analoger Fotografie und Illustration die Persönlichkeiten der ausgewählten Menschen sichtbar machen: "Wir wollen nicht nur das Äußere, sondern auch das Innere zeigen."

Content statt Fame

München Mitte heißt ein neuer Münchner Blog, der 2018 online gehen wird. Beiträge von Ilke Rosenzweig werden dort zu lesen sein - ein Pseudonym, hinter dem eine Gruppe junge Münchner der visuellen Kunst steckt. Aktuelle Themen aus Gesellschaft und Politik werden "kontrovers und assoziativ" behandelt, um beim Betrachter eine persönliche Auseinandersetzung zu provozieren. Der Name des Blogs ist unverkennbar eine Anlehnung an die Berliner Hipster-Szene und verrät zudem, welches Publikum man zu erreichen sucht. Ihre Anonymität wahren die Kreativen bewusst, denn "es geht nicht um Fame, sondern um guten Content".

Autoren: Anna-Elena Knerich, Maximilian Mumme, Laura-Marie Schurer, Anastasia Trenkler, Serafina Ferizaj, Marina Sprenger, Hubert Spangler, Louis Seibert, Carolina Heberling, Amelie Völker, Lukas von Stein, Wolfgang Westermeier, Michael Bremmer