Klaus Kuchling, Domorganist in Dachaus Partnerstadt Klagenfurt, wird am Montag, 11. Juni, ein Konzert in der Kirche St. Jakob in der Altstadt geben. Er wird Werke von Bach sowie zeitgenössische Kompositionen von Kurt Estermann, Guy Bovet und Zsolt Gárdonyi spielen. Mit Alexandre Guilmants monumentaler 8. Sonate in A-Dur wird Klaus Kuchling das Konzert beenden. Der Organist wird per Videoübertragung auf eine im Altarraum aufgestellte Leinwand zu sehen sein. Die Aufführung aller Orgelwerke von Bach ist Kuchling ein zentrales Anliegen. Der Bach-Zyklus ist auf zwei Jahre anberaumt und wird 2018 seinen Abschluss mit der Kunst der Fuge finden. Als Chorleiter und Dirigent von Chor-Orchester-Werken setzt Klaus Kuchling, seit 1998 mit dem Kärntner Madrigalchor, seine künstlerische Handschrift auch in der Vokalmusik um. Als Solist, Duo-Partner und Juror bei Orgelwettbewerben ist er in Europa und darüber hinaus tätig. Der Eintritt zum Konzert ist frei; ein Unkostenbeitrag wird erbeten.