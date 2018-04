5. April 2018, 17:30 Uhr Brauereien Spaten-Chefin wechselt zu Paulaner

Katrin Schilz wechselt von Spaten zu Paulaner. Damit sind die Münchner Brauvorstände wieder ein reiner Männerverein.

Franz Kotteder

Die Münchner Brauvorstände sind wieder ein reiner Männerclub: Katrin Schilz, Geschäftsführerin der Spaten-Franziskaner-Bräu, scheidet zum 1. Mai aus dem Unternehmen aus. Ihr Nachfolger wird Bernhard Klier, der bisher schon zusammen mit ihr die Münchner Biermarken - Spaten, Franziskaner, Löwenbräu - des internationalen Braukonzerns Anheuser-Busch Inbev vertrat und seit 36 Jahren im Vertrieb der Marken tätig ist. Klier wird sich vorwiegend auf den München und Bayern konzentrieren können, hier ist er seit vielen Jahren bestens vernetzt.

Katrin Schilz, die vor 17 Jahren bei Anheuser-Busch Inbev ihre Karriere als Trainee im Marketing und im Vertrieb begann und 2015 nach München kam, um die Geschäftsführung von Spaten-Franziskaner zu übernehmen, fängt im Oktober bei der Konkurrenz an: Sie wird Vertriebsdirektorin für den Fachgroßhandel bei Paulaner. Dort wird sie viel mit der Gastronomie in München zu tun haben. "Wir trennen uns im besten Einvernehmen", sagt die 42-Jährige, "aber ich war in den letzten Jahren ständig in ganz Deutschland unterwegs und möchte künftig auch aus privaten Gründen mehr in München sein."