8. April 2018, 18:50 Uhr Bad Tölz Discogäste fangen Feuer

Verpuffung, Flammen, Panik: Weil er Alkohol in brennenden Rum spuckte, hat ein Gast in einer Diskothek in Bad Tölz schwere Verletzungen bei anderen Besuchern verursacht. Laut Polizei hat es sich in der Disco eingebürgert, dass Barangestellte zu einem bestimmten Lied die feuerfeste Theke mit etwas Rum begießen und diesen anzünden. Gesicht und Brust einer 26-Jährigen und eines 31 Jahre alten Besuchers fingen dabei diesmal Feuer.