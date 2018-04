27. April 2018, 14:09 Uhr Pop Abba vereint sich für zwei Lieder

Die vier ehemaligen Abba-Mitglieder haben in einem Studio zwei neue Lieder aufgenommen.

Auf ihrer Instagram-Seite erklärte die Band dazu: "Es war, als ob die Zeit still gestanden wäre."

Die Band hatte sich 1982 aufgelöst.

Die schwedische Pop-Gruppe Abba hat sich für zwei neue Songs noch einmal wiedervereint.

Die vier Musiker kamen 35 Jahre nach der Auflösung der Gruppe für die Aufnahme der Lieder im Studio wieder zusammen, wie sie am Freitag mitteilten.

Auf ihrer Instagram-Seite hieß es: "Es war, als ob die Zeit still gestanden wäre und wir einfach nur kurz im Urlaub gewesen wären. Ein wunderschönes Erlebnis!"

Abba, die im Laufe ihrer Karriere mehr als 400 Millionen Alben verkauften, hatten sich 1982 aufgelöst.

Vergangene Woche gab die Band bereits bekannt, dass sie eine internationale Abba-Erinnerungsshow fürs Fernsehen plane, in der die Gruppe als lebensechte Avatare - also computeranimierte Kunstfiguren - auftreten soll.

Die Show wird von den TV-Sendern NBC und BBC produziert und soll im Dezember stattfinden. Eines der beiden neuen Lieder mit dem Titel 'I Still Have Fair In You' soll dann ebenfalls präsentiert werden.