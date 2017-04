6. April 2017, 05:18 Uhr Flugbegleiter Deutschland sucht die Super-Stewardess









Beim Flugbegleiter-Casting treten Hunderte Kandidaten gegeneinander an. Das Teflon-Lächeln, an dem alles abperlt, zählt dabei mehr als Zeugnisse.

Von Steve Przybilla

Acht Uhr morgens, die perfekte Show beginnt. Die Lufthansa hat zum großen Casting geladen. Und gleich landen die künftigen Flugbegleiter in der ersten (Duft-)Wolke. Parfüm, Deodorant und Haarspray wabern durch den Raum. Eine Prise Rasierwasser ist auch dabei. Mehrere Hundert Bewerberinnen (und ein paar Bewerber) warten teilweise seit sechs Uhr früh vor dem Bamberger Kongress-Hotel. Quer durchs Treppenhaus zieht sich die Schlange der Herausgeputzten. Schon als Bewerber sehen sie wie Flugbegleiter aus. Weiße Bluse, schwarzer Blazer, dazu Rock oder Hose, ebenfalls in Schwarz. Ein Paar rote Sneakers blitzt aus der Masse hervor, ansonsten dominieren High Heels und Lackschuhe.

Was man nicht sieht: Tattoos oder Piercings. Dass diese nicht gewollt sind, stellt die Airline schon auf ihrer Homepage klar. Kira, 21, gehörte an diesem Märzmorgen zu den Ersten: "Ich wollte auf keinen Fall zu spät kommen", sagt die gelernte Industriekauffrau aus Nürnberg. Ihre Motivation? "Etwas Neues ausprobieren, unterwegs sein. Das fehlt mir im Büro."

Die Welt sehen, unterwegs sein, Abenteuer erleben: Fast alle Bewerber vereint der Drang, dem Schreibtisch zu entkommen. Die Fluggesellschaften wissen diese Wünsche zu nutzen. "Die Welt ist mein Büro" lautet der Name der Website, mit der die Lufthansa wirbt. Bejubelt wird in dem professionellen Hochglanzportal das Jetset-Leben zwischen New York, Rio und Tokio. Dass die Realität nicht ganz so glamourös aussieht, beweisen Flugbegleiter-Streiks, die auch bei deutschen Airlines regelmäßig vorkommen. Gewerkschafter beklagen seit Langem schlechte Arbeitsbedingungen und Personalmangel.

"Das veränderte Reiseverhalten erzeugt einen enormen Preisdruck", sagt Nicoley Baublies, Tarifvorstand bei der Unabhängigen Flugbegleiter Organisation (UFO). "Heute erwartet jeder, für 50 Euro nach Mailand zu fliegen." Deshalb werde beim Personal gespart. "Viele Fluggesellschaften nehmen ihre Mitarbeiter in den Ländern unter Vertrag, in denen die Arbeitsschutzgesetze am schwächsten sind", sagt Baublies. "Ryanair bietet nicht einmal Lohnfortzahlung im Krankheitsfall."

Der Traum von Abenteuer und Reisen? "In der Realität sind wir als Flugbegleiter zu 80 Prozent auf kurzen Flügen unterwegs", sagt Baublies. "Da geht man abends ins Hotel und fliegt morgens gleich weiter." Während man bei Billigfliegern so gut wie keinen Einfluss auf die Flugpläne habe, könnten Flugbegleiter bei großen Airlines "zumindest teilweise" mitreden. Doch auch da dauere es lange, bis man einen der beliebten Langstreckenflüge zugewiesen bekomme. "Nach Martinique fliegt die Lufthansa zum Beispiel nur einmal pro Woche. Wer gerade im Job anfängt, muss sich da erst mal hinten anstellen."