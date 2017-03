1. März 2017, 16:18 Uhr "Horizon: Zero Dawn" im Test Steinzeit in der Roboter-Postapokalypse

Die Landschaften in "Horizon: Zero Dawn" sind beeindruckend. Zum Glück kann man sie als Spieler mit dem eingebauten Foto-Modus für die Ewigkeit festhalten.









Das Action-Rollenspiel "Horizon: Zero Dawn" erscheint am 1. März exklusiv für die Playstation 4.

Es dürfte eines der Top-Spiele 2017 sein.

Besonders gut gelungen sind die riesige Spielewelt, die Kampfmechanik und die Handlung.

Von Caspar von Au

Ein kleines Dreieck aus Metall verändert das Leben von Aloy. Sie findet es als Sechsjährige in einer Höhle und klemmt es sich intuitiv hinter das Ohr, wie ein Bluetooth-Headset. Das Objekt, genannt Fokus, springt sofort an. Aloy hat nun eine Wunderwaffe. Der Fokus zeigt ihr Informationen zu allem in ihrer Umgebung: Er sieht Menschen und Tiere durch Wände hindurch, kann Maschinen analysieren und fungiert als Spurenleser.

Schon jetzt, Anfang März, kommt mit dem Action-Rollenspiel "Horizon: Zero Dawn" ein starker Anwärter auf den Titel des besten Spiel des Jahres auf den Markt. Und das, obwohl mit "The Legends of Zelda: Breath of the Wild" (Erscheinungstermin: 3. März) und dem lang ersehnten Nachfolger des Westernspiels "Red Dead Redemption" (noch kein Termin bekannt) 2017 mindestens zwei weitere Spiele aus demselben Genre erscheinen, an die Gamer ähnlich hohe Erwartungen richten. Horizon, das exklusiv für die Playstation 4 erscheint, besticht nicht nur durch brillante Grafik, sondern auch durch eine starke Handlung, abwechslungsreiche Kämpfe und ein ausgeklügeltes Open-World-System.

"Horizon: Zero Dawn" spielt in einer postapokalyptischen Welt, 1000 Jahre in der Zukunft. Die Menschen haben den Kampf gegen die Maschinen vor langer Zeit verloren. Tierähnliche Roboter bevölkern die Welt, während die Menschen wieder als Jäger und Sammler leben. Sie haben sich in Stämmen zusammengerottet, die zu unterschiedlichen Göttern beten. Von ihrer früheren Zivilisation, die sie "Metallwelt" nennen, sind nur Ruinen übrig. Der Spieler steuert Aloy, die junge Jägerin. Von ihrem Stamm, den Nora, wurde sie als Baby ausgestoßen und wuchs bei dem Einsiedler Rost auf. Niemand weiß, wer ihre Mutter ist.

Vom Kopf der Roboter-Giraffe aus die Umgebung erkunden

Im Gegensatz zu Rost akzeptiert Aloy ihre Situation nicht. Als Ausgestoßene darf sie nicht mit anderen Nora reden und diese nicht mit ihr. Sie kann nicht verstehen, warum Rost und auch die Stammesmitglieder die gottgegebenen Regeln für unerschütterlich halten. Aloy stellt sich deshalb einer Prüfung, um als Kriegerin wieder in die Gesellschaft aufgenommen zu werden.

Sobald sie diese sogenannte Erprobung bestanden hat, öffnet sich für den Spieler die gesamte Welt von Horizon, die in ihrer Machart an andere Open-World-Spiele erinnert. "Assassins Creed", "Far Cry", "Watch Dogs". Die Entwickler haben bei der Erschaffung dieser Welt vor allem bei Games aus dem Hause Ubisoft kräftig abgeschaut. Allerdings sei den Entwicklern von Guerilla zugestanden, dass sie die verschiedenen Elemente so geschickt zusammensetzen, dass dem Spieler ein neues, einzigartiges Spielgefühl vermittelt wird.

Aloy kann auf die giraffenähnlichen Langhälse klettern, um die Umgebung zu erkunden und Details zu erfahren. (Foto: Guerrilla Games / Sony / PR)

Zum Beispiel gibt es in Horizon ähnlich wie in "Assassins Creed" Aussichtsplattformen, auf die Aloy klettern kann, um Details über noch unentdeckte Gebiete herauszufinden. Die Plattform ist allerdings kein plumper Felsen, sondern eine der tierähnlichen Maschinen. Sie erinnert an eine Giraffe und spaziert durch die Landschaft. Der Spieler muss zunächst einen Weg finden, um auf den Rücken des Roboters zu springen, und anschließend den Hals hochklettern. Auf der Plattform, dem "Kopf" der Giraffe, kann sich Aloy in die Maschine hacken, um an die Informationen über die Umgebung zu kommen. Details wie dieses verleihen "Horizon: Zero Dawn" viel Charme. Jede noch so kleine Aufgabe wird zum Abenteuer.

Anders als in "Assassins Creed" oder "Watch Dogs" werden dem Spieler aber deutlich weniger Informationen zu der Umgebung angezeigt. Auf Nebenmissionen und Aufträge stößt man nur zufällig. Aloy trifft auf ihren Reisen auch mal am Wegesrand Menschen, die sie um einen Gefallen bitten. Der Spieler hat das Gefühl, eine Welt selbst Stück für Stück zu entdecken und weniger, dass das Spiel selbst sie für ihn "entdeckt".