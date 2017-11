21. November 2017, 08:01 Uhr Pisa-Studie Deutsche Schüler sind gute Teamarbeiter

Gruppenarbeit in einer Münchner Wirtschaftsschule









Deutsche Schüler erbringen beim gemeinschatflichen Lösen komplexer Probleme gute Leistungen. Das zeigt ein neu veröffentlichter Teil der Pisa-Studie 2015.

Demnach lagen die 15-Jährigen deutlich über dem OECD-Durchschnitt - allerdings auch ein gutes Stück hinter den Besten.

Mädchen haben in dem Test klar besser abgeschnitten als Jungen.

Lehrermangel, ausfallende Unterrichtsstunden, G8/G9-Ärger an den Gymnasien, dazu nur geringe Fortschritte bei Digitalisierung und Ganztagsausbau: Das deutsche Schulwesen hat in jüngster Vergangenheit kaum positive Schlagzeilen produziert. Umso erfreulicher ist ein neu veröffentlichtes Teilergebnis der vergangen Pisa-Studie. Demnach können Deutschlands 15-Jährige komplexe Probleme im Team im OECD-Vergleich überdurchschnittlich gut lösen.

Erstmals wurden bei Pisa 2015 soziale Fähigkeiten der Schüler getestet, unter anderem im Themenbereich Gemeinschaftliche Problemlösung. Schülerinnen und Schüler in Deutschland konnten diesen Test besser lösen (525 Punkte) als der Durchschnitt der 15-Jährigen in den OECD-Staaten (500 Punkte). Allerdings ist der Abstand zum Spitzenreiter Japan (552 Punkte) ähnlich groß wie zum Durchschnitt. Damit ist Deutschland in der Auswertung auf einem Niveau mit Australien, den USA, Dänemark und Großbritannien.

Zur Spitzengruppe zählt Deutschland beim Anteil der besonders kompetenten Schülerinnen und Schüler, der 13 Prozent beträgt. Aber: Beim Anteil der besonders leistungsschwachen Schüler liegt Deutschland etwa im Durchschnitt der OECD-Staaten. Das spricht dafür, dass gerade diese Schüler besser gefördert werden müssten.

Gruppenarbeit häufiger Bestandteil im Unterricht

Dass sich die Schüler bei dem Test gut angestellt haben, dürfte auch mit ihren Lehrkräften zusammenhängen. In einem Fragebogen, der ebenfalls Teil der Pisa-Studie war, gab mehr als die Hälfte der deutschen Lehrerinnen und Lehrer an, mindestens einmal in der Woche Gruppenarbeiten in den Unterricht einzubauen - mehr als im internationalen Durchschnitt. Leicht über dem Schnitt liegen auch die Werte, mit denen die Schülerinnen und Schüler einstuften, wie viel Freude ihnen das Arbeiten im Team bereitet und wie stark es ihnen weiterhilft.

"Sowohl im Beruf als auch im Alltag stehen wir ständig vor Problemen, die wir ohne andere Menschen nicht lösen können. In der Arbeitswelt handelt es sich dabei zunehmend um Aufgaben, für die es keine Routine gibt", sagt Kristina Reiss vom Zentrum für internationale Bildungsvergleichsstudien (ZIB) an der Technischen Universität München (TUM), die Koordinatorin des deutschen Teils der Pisa-Studie. "Deshalb ist es gut, dass in den Schulen diese Arbeitsweise regelmäßig geübt wird und die Jugendlichen im OECD-Vergleich eine überdurchschnittliche Kompetenz erworben haben."

Mädchen schneiden besser ab als Jungen

Bereits erste Auswertungen der aktuellen Erhebung hatten viele Geschlechterklischees bestätigt: Jungen waren demnach deutlich besser in Mathematik, während Mädchen bessere Leistungen im Themenbereich Lesekompetenz erbrachten.

Einen deutlichen Zusammenhang zum Geschlecht fanden die Wissenschaftler auch beim gemeinsamen Problemlösen: Die Mädchen erreichen 540 Punkte und damit 30 Punkte mehr als Jungen - eine Größenordnung, die sonst nur bei der Lesekompetenz gefunden wurde. Zugunsten der Jungen, allerdings geringer, war der Unterschied in der Pisa-Studie 2012 ausgefallen, als komplexe Aufgaben allein gelöst werden mussten. Dies deutet darauf hin, dass die Mädchen vor allem in der Teamarbeit sehr große Fähigkeiten entwickeln. Dazu passt, dass sie eine größere Freude an Gruppenaufgaben angeben als die Jungen.

So wurde getestet

Bei der sechsten internationalen Pisa-Studie wurden im Frühjahr 2015 die Kompetenzen von 15-jährigen Schülerinnen und Schülern in verschiedenen Bereichen getestet (die Studie wurde 2016 vorgestellt). In 32 Staaten der OECD, die die Studie koordiniert, wurde erstmals zusätzlich ein Test zur sogenannten kollaborativen Problemlösekompetenz eingesetzt, der nun ausgewertet wurde. In Deutschland haben daran etwa 1900 Schülerinnen und Schüler aller Schularten teilgenommen.

Den 15-Jährigen wurden am Computer verschiedene Aufgaben gestellt, deren Lösung sie gemeinsam mit mehreren anderen Personen erarbeiten mussten. Diese Personen wurden vom Testprogramm simuliert. Beispielsweise sollte die Gruppe ein Ausflugsziel für einen Schulaustausch finden, dabei die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten recherchieren und ein Missverständnis ausräumen, das in den Test "eingebaut" war.