19. August 2018, 09:53 Uhr Ladies & Gentlemen Wieder da: der Pullunder

Sie trägt ihn neuerdings sehr lässig und weit, er muss sich noch entscheiden, ob er als Physiknerd rausgehen will.

Von Julia Werner und Max Scharnigg

Manche Kleidungsstücke bleiben, und manche kommen und gehen alle paar Jahre wieder, weil sie sich nicht durchsetzen können. Zu letzteren gehört der Pullunder. Das ungeliebte Teil steht seit jeher unter Spießigkeitsverdacht und wird mit Frauen in Verbindung gebracht, deren Brillenketten über riesigen Busen baumeln, Fachverkäuferinnen also oder Sekretärinnen. Damit können moderne Sales Agents und Assistants natürlich nichts anfangen.

Diese Einstellung sollten sie im kommenden Winter aber lieber überdenken, denn viele Designer entdecken den Pullunder gerade wieder - allerdings in neuer, nämlich locker sitzender Form, so wie hier auf dem Laufsteg der Londoner Designerin Rejina Pyo. Der offensichtliche Grund für die neu entdeckte Liebe ist natürlich, dass der Pullunder der Frau mit vollem Kleiderschrank ja völlig neue Möglichkeiten eröffnet. Endlich kann sie ihre in den letzten Jahren liebevoll angesammelte Oversized-Blusenkollektion auch im Winter herzeigen.

Das ist aber nicht der einzige Vorteil zwitterartiger Kleidungsstücke, die in den nächsten Jahren garantiert einen kometenhaften Aufstieg vor sich haben: Nichts ist schlimmer, als in dicken Pullis zu schwitzen oder sich in einem dünnen Hemd zu Tode zu frieren, nur weil man die Folgen des Klimawandels morgens mal wieder nicht einzuschätzen wusste. Oder die Folgen von Klimaanlagen in Läden, Vorzimmern, Großraumbüros. Der Pullunder ist die moderne Interpretation der Redensart, die besagt, dass wir uns in Zukunft warm anziehen müssen.

Julia Werner