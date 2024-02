Wäre es nicht schön, wenn Tüftler Q, der in den James-Bond-Filmen als Leiter für Forschung und Entwicklung beim britischen Geheimdienst beauftragt ist, sich mal statt Autos mit Schussanlagen etwas Lebensnahes, Praktisches einfallen ließe? Eine Geheimwaffe für den Alltag? Zum Beispiel ein selbstfahrendes Bügeleisen, das nicht nur weiß, wohin die Bügelfalten gehören, sondern auch erkennt, welches Textil bei welcher Temperatur geglättet werden muss, ohne dass es verbrennt. Doch die Realität sieht anders aus: Nur in Werbespots gleiten Bügeleisen schwerelos, fast ohne Zutun einer menschlichen Hand über die Wäsche. Denn nach einer gewissen Nutzungszeit lässt sich so manches Bügeleisen nur noch mit viel Muskelkraft über Blusen und Hemden schieben.