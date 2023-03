Auch im zweiten Spiel unter ihrem neuen Cheftrainer Jürgen Klinsmann ist die südkoreanische Fußball-Nationalmannschaft ohne Sieg geblieben. Vier Tage nach dem 2:2 gegen Kolumbien unterlagen die Südkoreaner am Dienstag in Seoul gegen Uruguay 1:2 (0:1). Die Tore für den zweimaligen Weltmeister erzielten Sebastián Coates in der 10. und Matías Vecino in der 63. Minute. Vor knapp 64 000 Zuschauern im WM-Stadion gelang In-Beom Hwang für den WM-Vierten von 2002 in der 51. Minute der Ausgleich. Der südkoreanische Fußballverband hatte das Engagement von Jürgen Klinsmann Ende Februar bekanntgegeben. Der Weltmeister von 1990 und frühere Bundestrainer hat einen Vertrag bis zum WM-Finale 2026. Der 58-jährige Klinsmann hat sich als kurzfristiges Ziel gesetzt, mit Südkorea die Asien-Meisterschaft Anfang des kommenden Jahres in Katar zu gewinnen. Die "Taegueuk Warriors" haben den Pokal zuletzt 1960 geholt - damals war es das zweite Mal nacheinander.