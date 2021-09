Nach einem famosen Saisonstart muss Jahn Regensburg nun um die Tabellenführung bangen. Seit drei Spielen warten die Oberbayern auf einen Sieg, auch gegen Fortuna Düsseldorf ließ Regensburg zwei Punkte liegen. Zwar brachte Max Besuschkow (18.) mit seinem dritten Saisontreffer den Jahn in Führung, doch die Rheinländer glichen durch einen Kopfball des slowakischen Zugangs Robert Bozenik (33.) aus. Weil ein Tor des Regensburgers Scott Kennedy (75.) von Schiedsrichter Harm Osmers wegen Handspiels nach Konsultation des Video-Assistenten keine Anerkennung fand, blieb es beim 1:.

Und so konnte der 1. FC Nürnberg durch den 1:0-Sieg am Freitag gegen Rostock auf einen Punkt an die Spitze heranrücken; auch Karlsruhe (2:1 gegen Schalke) und der 1. FC Heidenheim (3:1 bei Kellerkind SV Sandhausen) befinden sich mit zwei Punkten Rückstand in Schlagdistanz. Der SC Paderborn könnte am Sonntag noch die Regensburger verdrängen, Voraussetzung dafür: ein Sieg gegen Aufsteiger Dynamo Dresden.

Am Tabellenende wurde Holstein Kiels Vormarsch aus dem Tabellenkeller durch eine 0:3 (0:3)-Heimniederlage im Nordduell mit Hannover 96 vorerst wieder gestoppt. An der Kieler Förde gerieten die Hausherren nach drei Saisonspielen ohne Niederlage durch einer Notbremse (10. Minute) von Torhüter Ioannis Gelios schon früh in Unterzahl . Die Gäste nutzten ihren Vorteil schnell für klare Verhältnisse. Sebastian Ernst (18.), Sebastian Kerk (25.) und Linton Maina (25.) sorgten für Hannovers ersten Auswärtserfolg, durch den die Niedersachsen die obere Tabellenhälfte ins Visier nehmen können.