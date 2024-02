Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev muss weiter auf seinen ersten Titelgewinn seit September warten. Er unterlag im Halbfinale des ATP-Turniers in Los Cabos in Mexiko dem Australier Jordan Thompson etwas überraschend nach 3:42 Stunden Spielzeit 5:7, 6:4, 6:7 (2). Gegen die Nummer 40 der Weltrangliste konnte Zverev, 26, derzeit Sechster im ATP-Ranking, nicht an die Leistungen seiner bisherigen Matches in Los Cabos anknüpfen, die er jeweils glatt gewonnen hatte.