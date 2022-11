Wimbledon- und US-Open-Finalistin Ons Jabeur ist mit einer Niederlage in den Saisonabschluss der Frauen-Tennistour gestartet. Die Weltranglistenzweite aus Tunesien unterlag im ersten Gruppenspiel der WTA Finals am Montag in Fort Worth etwas überraschend Aryna Sabalenka aus Belarus 6:3, 6:7 (5), 5:7. Im Tiebreak des zweiten Satzes hatte Jabeur schon 5:3 geführt, musste sich dann nach knapp zweieinhalb Stunden geschlagen geben. Die 28-Jährige geriet damit auch im Kampf um den Halbfinaleinzug in Nöte. Nur die beiden Besten der zwei Vierergruppen erreichen das Halbfinale. Zum Auftakt gewann zudem die Griechin Maria Sakkari 7:6 (6), 7:6 (4) gegen Jessica Pegula aus den USA. Die Weltranglistenerste Iga Swiatek aus Polen tritt in der anderen Vorrundengruppe an. Für den Saisonabschluss sind die acht besten Tennisspielerinnen dieser Saison qualifiziert. Das Finalturnier der Männer beginnt am 13. November.